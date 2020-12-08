央行突襲祭出「不動產信用管制措施」8日上路，中華民國不動產聯盟總會理事長、台中市不動產開發公會理事長林正雄今日重炮抨擊央行打房措施，政策來得太突然，而且溯及既往，完全沒有給購屋民眾及建商喘息的機會，恐將造成嚴重的房屋與土地交易糾紛，部分交易甚至會出現「斷頭」危機，引發建築業大反彈！

林正雄表示，每年平均約有7萬戶的預售屋市場，年底進入交屋高峰，初估至少有3萬戶趕在年底交屋，預估屬於第3戶買賣的約有4、5千戶。由於央行針對第3戶以上購屋貸款，祭出6成貸款且無寬限期，這數千戶房屋恐將立刻受到信用管制的衝擊，後續的善後問題可能又兇又猛，後果難料。

林正雄建議央行，應該給市場緩衝的時間，政策不應溯及既往，對於已經送銀行跑流程的案件，必須依原條件核貸，才不致產生違約風險或交易糾紛。

林正雄憂心忡忡地說，許多已經完成簽約，但尚未核貸的房屋買賣案件，政策昨日宣布，今日起馬上面臨貸款限縮，買賣雙方合議的約定條件，將被迫改變，未來該如何順利交屋，成為未知數。

至於土地交易，原本業者可以貸款8成，現在只剩5.5成，另外1成為保留動工款；換言之，業者要多拿出2.5成的自籌款，初估全台約有數千筆土地交易買賣將受到影響；尤其交易金額較大、手頭資金不足的中小型建商，將如何完成交易，政府應予以正視。

林正雄說，「央行強調政策是為打炒房，然而對市場、對購屋人及建商而言，實際就是打房！」其實打炒房並不難，只要針對買賣紅單進行嚴懲，即可迅速恢復產業及市場秩序。

林正雄強調，目前每個建案平均淨利率約在15％，但近年來受到地價高漲、以及工資、建材原料跟著上漲，還有大缺工問題等，導致預售屋漲幅約在2-3成，但是「房價上漲、建商獲利並未提高啊」，央行這次突如其來的信用管制措施，不僅無法解決缺工嚴重問題、對於高漲的房價也幫不了忙，這也是建築業界大反彈的主因。

(工商 )