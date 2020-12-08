Spotify公布2020全球華語音樂榜 台灣天王拿下第一

Spotify 8日公佈2020年最受歡迎的華語流行音樂歌手、歌曲和專輯，由周杰倫拿下全球串流收聽次數最多的華語流行音樂歌手，同時也是亞洲其他地區，包括新加坡、馬來西亞和香港的整體串流收聽次數最多的歌手之一，展現了華語流行音樂天王的驚人魅力。排行第二和第三名的分別是香港歌手G.E.M.鄧紫棋和新加坡歌手林俊傑。第四以及第五名則是周興哲和香港歌手陳奕迅。

全球串流收聽次數最多的華語流行音樂歌曲是來自當紅台灣電視劇《想見你》，由八三夭831 演唱的〈想見你想見你想見你〉，截至目前為止已累計 3,000 萬串流收聽次數。排名第二的是周杰倫和五月天阿信合唱的〈說好不哭〉，接著在後的是周興哲的〈怎麼了〉。此外，在最受歡迎的華語流行音樂排行上名列前茅的還有高爾宣 OSN 的〈Without You〉和 A-Lin 的〈有一種悲傷〉。

全球串流收聽次數最多的華語流行音樂專輯是 G.E.M. 鄧紫棋的《摩天動物園》，其次是高爾宣 OSN 的 《#osnrap》 和周興哲的《終於了解自由 (Deluxe)》。瘦子 E.SO 最新發行的《Outta Body靈魂出竅》是排名第四多串流收聽次數的華語流行音樂專輯，也是今年在台灣整體串流收聽次數最多的專輯。排名第五的則是周杰倫的《11月的蕭邦》。此外，金曲新人持修的〈正想著你呢〉也是今年 Spotify RADAR 新勢力播放清單中串流收聽次數最多的歌曲。

周興哲人氣紅不讓。（取材自臉書）

(中時 )