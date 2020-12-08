印度衛生部門高層官員7日晚間表示，印度南部爆發神祕不明傳染疾病，導致許多民眾癲癇發作及噁心想吐陷入昏迷，已知造成1人死亡400多人送醫救治。

印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）政府與衛生部門表示，已有200多人在週末出院，並說經檢測已排除感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前正進一步進行血清檢測。

此外，印度聯邦衛生部門表示，將調派由3名醫療專家組成的小組，調查這起超過300名孩童遭感染的疫情，「根據通報，這些孩童出現頭暈、昏迷、頭痛與嘔吐等症狀」，並說目前正進行挨家挨戶查訪。

而衛生部門官員今天指出，有關部門正在調查，神秘不明疾病的爆發，是否與殺蟲劑與滅蚊劑成分有機氯（organochlorine）有關。

研究發現有機氯恐致癌並與其他潛在健康風險有關後，許多國家已禁止或限制使用這種化學物質，但有些汙染物會存在環境中多年，並在動物和人體脂肪內累積。

雖然在滅蚊的DDT裡發現有機氯成分，但目前還不清楚這種化學物質在印度運用範圍有多廣。

安德拉省公共衛生首長普拉薩迪妮（Geeta Prasadini）指出，埃盧魯市（Eluru）首先通報神秘不明疾病，衛生部門正在調查市區內20個地點與附近地區的供水情況。

(中央社)