駐日代表謝長廷近日返台述職，並表示，有關日本福島食品進口，若中國比台灣早開放，會讓支持我們的日本政治家很沒面子。對此，藍委陳玉珍直言，台灣人的肚子不是垃圾桶，並痛批謝長廷「到底是哪一國的代表」？

陳玉珍7日在政論節目《少康戰情室》中表示，她以前是拿日本交流協會獎學金，到日本唸書，「所以我是相當友日的，我有很多日本友人」，但她認為，台灣人的肚子也不是垃圾桶，

陳玉珍直言，一下子萊豬，接著還要核食，這個駐日代表真的是要好好批評，謝長廷真的是幫助日本的代表嗎？難得返國述職，竟然是幫他國危害我國國人食安健康的食品疏通，「到底是哪一國的代表？」

陳玉珍指出，之前政府說開放萊豬可以換東西，結果拜登說沒有了，「身為民眾我能相信這個政府嗎？」並再次通批謝長廷到底是代表哪一國？說沒有進口就不能參加CPTPP，同時她也指每次都要拿一些大帽子來欺騙人民 實在非常不可取。同時，陳玉真也再次強調，「台灣人的肚子不是垃圾桶」。

此外，陳玉珍也在臉書上發文，並質疑蔡政府，「核食若開放，台灣又要白白吃核食了嗎？」

(中時新聞網)