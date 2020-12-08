演藝圈的黃金剩男，除了小鐘，大概就是馬國賢了。加上先前小鐘傳出新戀情，這讓馬國賢開始有些擔心的說：「要是我現在有女朋友，別說生日過節，我連植樹節都會陪她去種樹！」

近期馬國賢參加談話節目《命運好好玩》，大談「單身貴族快樂嗎？」，馬國賢在節目中分享，想終結單身的他某次去花蓮玩，他和某間餐聽老闆、老闆娘聊時天發，原來夫妻兩人也是透過交友軟體相識、相戀，最後結婚，聽完之後，馬國賢立刻下載同款交友軟體。

馬國賢對於交友軟體上一直詢問他是否為本人感到困擾 (圖/ 翻攝自YouTube/ 命運好好玩)

但他有些無奈的說，他非常誠實的把自己的身分、徵友條件都打上去，剛開始沒有花錢的他，每天只能看3個人，後來受不了決定付款解鎖。解鎖後，果然瀏覽人數變多了，但大部分的人都問馬國賢：「你真的是馬國賢嗎」、「你是不是沒自信，為什麼要用藝人的照片」，讓他哭笑不得。

這些問題讓馬國賢感到相當困擾，要一直和交友軟體上的人解釋他不是詐騙集團、我真的是本人，這也讓他覺得有點累，最後卸載了軟體，也讓他終結單身的希望，再一次破滅。

馬國賢「想婚頭」 自曝下載付費交友軟體結局笑翻全場

(中時新聞網)