2021年全球經濟前景與投資機會，聯博債券投資團隊表示，市場資金豐沛，整體市場將逐漸回歸常軌，債券投資，全球高收益債券較具有收益潛力，建議以全球廣角布局的策略。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，過去一年，各國政府貨幣與財政刺激政策並進，因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。2020年全球四大央行(美、歐、日、英)共推出超過3兆美元的購債計畫，為市場挹注龐大的流動性。目前包含美國、德國、日本主要國家10年期公債殖利率皆降至低檔水準，預計在2023年前將維持低殖利率的環境，以支撐政府財政支出。

江常維表示，在景氣落底回升期間，短期市場波動仍將持續，但長期而言，高收益債券將受惠於經濟緩步復甦以及長期的低利環境。

江常維進一步表示，面對長期的低利環境，相較於投資等級債券，高收益債券殖利率較具吸引力，包含全球高收益債、歐洲高收益債券、歐洲銀行次順位債券(AT1s)、新興市場債券、證券化資產等皆不乏具收益吸引力的投資機會。但考量地緣政治風險猶存，加上疫苗進展尚須一段時間，現階段的投資策略宜以全球廣角布局為主，將可在網羅收益機會的同時分散風險。展望後市，全球高收益債券相較於美國高收益債券更有表現機會。

自1999年至2020年9月底止，截止至11月底，全球高收益債(美元避險)殖利率為4.9％，美國高收益債券殖利率4.7％。因此，配置全球高收益債券將可以較多元分散的方式參與各區域的收益機會。

至於新興市場債券方面，江常維說，由於國際貨幣組織(IMF)提供新興市場國家融資紓困，新興市場也極力擺脫疫情影響，實質利率逐漸回歸常軌。目前新興市場的殖利率水準相較於成熟市場仍具吸引力，建議關注強勢貨幣新興市場債券，並同時挖掘新興市場當地債的投資機會，考量疫情隱憂，建議避開較依賴觀光產業的新興市場國家。

另一方面，房貸收益證券如信用風險移轉證券(CRTs)、商用不動產貸款抵押債券(CMBS)等具有與股債資產相關性較低的特性，江常維說，可望在市場波動時發揮穩定收益與分散投資配置的功能。其中，歷經疫情期間，美國房市表現仍穩，加上房貸寬限政策與低利環境等外部因素支持，信用風險移轉證券(CRTs)可望受惠。而零售業不動產雖受到疫情衝擊表現較為疲弱，但受惠於疫苗問世與景氣復甦，商用不動產貸款抵押債券(CMBS)具有評價面吸引力，值得投資人關注。

(工商 )