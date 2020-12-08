江宏傑8日出席公益活動，他近來在《全明星運動會》擔任榮譽領隊，人氣大漲，節目已拍攝3個多月，他因忙工作、陪隊員訓練，平日必須待在台北，假日才能回高雄陪伴老婆福原愛及一雙兒女，很疼愛家人的他，每天與老婆、小孩視訊，一解思念之情，感謝福原愛一路以來支持，從沒怨言，「當初也掙扎很久，我們討論過後，她說要做就要做好，家裡的部分就交給她，讓我放心。」

他每次休假要回台北前一晚，主動告訴3歲女兒「Aila醬」爸爸明天早上就要出門去上班，女兒十分不捨送上緊緊擁抱，一大早出門前，女兒特地示愛告白：「爸爸我愛你。」相當窩心，他感嘆：「當下真的好不想來台北錄影。」

運動員出身江宏傑，希望能一直帶領隊員們獲得勝利，坦言每次看到隊員賣力練習，但仍有酸民批評，他說：「心裡會難過，但我們會努力學習，希望給我們多一點掌聲。」他同時不斷的想很多方法來教導、幫助大家，壓力頗大，甚至失眠，他無奈表示連做夢裡都夢到比賽，近來身體出現胃食道逆流，目前已瘦2公斤。

(中時 )