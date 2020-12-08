福灣巧克力官方粉絲團8日再度發布最新聲明，表示已向所有合作單位說明事件始末與致歉，也願意承擔造成的損失。（取自福灣巧克力臉書／潘建志屏東傳真）

5年前的性騷擾事件，讓近年來聲譽鵲起的福灣巧克力受重創，近日許多合作的廠商紛紛切割。福灣巧克力官方粉絲團8日再度發布最新聲明，表示已向所有合作單位說明事件始末與致歉，也願意承擔造成的損失。但網友發現官方臉書只要是不利於福灣的發言都被刪除或隱藏，引發不滿。

福灣巧克力11月27日發布第一次聲明啟事，仍止不住網友的怒火；8日再度發布最新聲明，表示「福灣巧克力自成立以來，承蒙合作品牌的抬愛、屏東170位農友們的信賴與消費者的喜愛，而慢慢站穩腳步。對於近日網路傳播 2015年品牌於轉型期間所發生的性騷擾事件，引起消費者負面觀感，進而波及合作夥伴的商譽與產品銷售，福灣巧克力在此致歉。」

「福灣巧克力也一一以電話、電子郵件向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定；同時，福灣也願意承擔因此次風波造成的、合作品牌的銷售損失。」

福灣指出，「願盡一切努力，讓消費者重拾對福灣巧克力的喜愛；並對這些日子以來，仍然願意支持福灣巧克力產品的忠實客戶們，致上十二萬分的謝意。我們會記取教訓，為創造更好的工作環境、更優質的產品，繼續努力。」

不過網友發現，官方臉書只要是不利於福灣的發言都被刪除或隱藏，引發不滿，表示「留言被刪了，果然一邊道歉，一邊刪文，道歉誠意讓人質疑」、「準備再被罵一波」、「以後不會再買」。

不過也有網友鼓勵，「加油！台灣品牌世界冠軍不容易，never give up, never surrender!」「已經接受法律責任而且有道歉了，我還是會繼續支持的。台灣青年創業不容易，福灣真的很努力。」

(中時 )