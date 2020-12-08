蔡政府8月底時宣布開放帶有萊劑的美國豬肉及美牛，但卻有全國超過80家進口豬肉肉品業者宣布不會進口萊豬，衛福部長陳時中曾表示，萊豬開放後有助換取台灣國際地位，有網路媒體對此做民調，結果發現「有過半數民眾(53.8%)，並沒有因此安心」。

網路投票結果。(翻攝自YAHOO)

總統蔡英文宣布將開放進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，引發國內輿論軒然大波，日前藍綠陣營更在立法院中進行攻防，爆發混戰。但美國總統拜登3日接受《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）電訪時表示，他上任後「在對本國、勞工與教育進行重大投資之前，我不打算簽訂任何新的貿易協議」。

網路媒體平台《YAHOO》以「全國超過80家進口豬肉肉品業者宣布不會進口萊豬，你安心了嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為4日至7日，投票結束後共有5萬8千多名網友投票。「認為安心的比例約36.3%(非常安心9.8%、還算安心26.5%)」，另外「認為不安心的比例達到53.8%(不太安心28.0%、完全不安心25.8%)，不知道／沒意見9.9%。從結果可見，民眾不安心比例仍超過安心。

此外，民調也針對「進口豬肉肉品業者宣布不進口萊豬，是否有幫政府解套？」進行調查，結果發現，「有解套16.6%」、「沒有63.7%」、「不知道／沒意見19.7%」。

(中時新聞網)