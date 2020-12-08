大陸與澳洲之間衝突不斷延燒，澳洲無論是農產品、龍蝦、煤炭及葡萄酒等產品等7種商品都陸續遭到陸方以禁止進口、加徵稅額等方式制裁，但在另一大宗澳鐵礦石的貿易上，中澳雙方卻似乎仍保持著「友好」來往的狀態。而大陸為何不停止進口澳鐵礦石？主要與全球鐵礦石市場的競爭格局有關，為了降低對澳鐵礦石的依賴，大陸將採取三種方式來因應。

綜合陸媒報導，回顧今年以來，雙方20次走向衝突的情況，大致如下:今年4月，澳洲關鍵人士打響第一槍，號召其他國家發起對新冠病毒來源的調查；4月14日，美國批評世界衛生組織（WHO）「偏心」大陸，澳洲表示支持；4月21日，澳洲重要人士再次向大陸呼籲，要求後者對疫情更加透明化；4月23日，澳洲呼籲二十國集團（G20）打擊野生動物市場；4月26日，駐澳重要人士成競業回應，如果澳方揪著源頭調查不放，可能會令大陸市場失望。

5月份，因出現質量問題，大陸暫停4家澳企的牛肉出口資格，而這4家企業的出口占到澳洲對華牛肉出口的三分之一；同時，大陸對澳洲大麥收取了80%的反傾銷反補貼稅費，並在5月21日宣布鐵礦石進口新規則。6月初，大陸連發兩個預警，提醒赴澳旅遊及留學的國人保持謹慎； 6月19日，澳洲表示該國正在受到網絡攻擊，內部人士暗示與大陸有關。

7月至10月，澳洲先是公然對大陸香港事務橫加干涉，之後又表態將立法停止各州和地區簽署與澳對外政策背道而馳的交易，直指陸企；之後，澳洲貿易部長表示，正在調查陸企暫停進口澳煤的情況。大陸市場則是在8月對澳葡萄酒發起反傾銷調查。11月，澳洲龍蝦、大麥、糖、葡萄酒、原木、煤炭及銅等7種商品對華出口面臨阻力，並且還有82艘、總計880萬噸的澳洲煤炭船被曝被大陸市場拒之門外；此外，大陸也宣布將對價值12億澳元的葡萄酒出口徵收212%的關稅。

報導指出，經歷多次衝突之後，中澳經貿關係已經如履薄冰，但值得一提的是，鐵礦石貿易卻仍持續。根據數據顯示，大陸11月自澳進口鐵礦石約6600萬噸，與10月相差無幾，延續自3月以來進口量高於6000萬噸的趨勢。一直以來，大陸鐵礦石進口就嚴重依賴於澳洲和巴西，前者佔比約70%，後者佔比約20%；鐵礦石也是澳洲對華出口的最大單一來源，佔2019-20財年澳洲所有商品出口的56%。

不過，大陸鐵礦石進口主要來自澳洲，其實也與全球鐵礦石市場的競爭格局有關，即全球鐵礦石領域已經形成類似寡頭壟斷的局面。巴西的淡水河谷（VALE）、澳洲的力拓（RIO）、必及必拓（BHP）和福蒂斯丘（FMG），是全球四大鐵礦石巨頭，佔據全球鐵礦石市場50%以上的市場量。

正因如此，大陸買家才無法一次性地切斷自澳進口鐵礦石這條途徑，但這又是否意味著，澳洲已經掌握「主動權」呢？其實不然。早在今年第三季度，澳洲對陸出口就已出現暴跌的態勢。7月，澳洲統計局數據顯示，澳對華出口比去年同期下降16%，其中，鐵礦石和煤炭出口下降，第—與二季度的強勁出口情況形成巨大反差。另外，8月份澳洲對華出口下降超過26%。

總結來看，中澳貿易已出現過短期急劇下滑的情況，未來這種跌勢是否會再次出現，誰也說不準。另一方面，大陸在鐵礦石領域也不斷努力以減少依賴，主要採取了三種方式：一是通過增加鐵礦石的替代品，即廢鋼的使用，減少鐵礦石進口依賴；二是通過鋼企的戰略重組，提高大陸鋼鐵買家的議價權；三是增加鐵礦石的人民幣跨境結算，且發展鐵礦石螺紋鋼期貨，謀求鐵礦石的話語權。

(中時新聞網)