加拿大年底前將取得輝瑞疫苗24.9萬劑 20:502020/12/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大總理杜魯多周一說，12月底前將取得由輝瑞與BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗共24.9萬劑，為高危險族群約12萬4,500人施打。新冠肺炎疫苗要對接受注射者施打兩劑疫苗才有效。 外界估計該疫苗最快周四得到加國衛生部批准使用。反對黨近期痛批杜魯多沒有積極向藥商訂購疫苗。 新舊市場齊發威 瑞基11月營收破億 三大主要債市 連四周獲青睞 (工商 ) #萬劑 #杜魯多 #新冠肺炎疫苗 #施打 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國確保4400萬劑疫苗 可供88％人口接種 17:442020/12/08 國際 節慶聚會增 佛奇警告明年1月中疫情最慘 10:242020/12/08 國際 流感及新冠肺炎疫苗議題發燒 吸引全球買主洽詢 19:212020/12/08 生活 疫苗也美國優先 川普將簽令保障國人先接種 10:182020/12/08 國際 英國今開打疫苗 美後天審核 04:092020/12/08 兩岸要聞 新聞早班車》英國今開打疫苗 美後天審核 06:302020/12/08 政治 晶圓雙雄休兵 中小型電子股出頭 12:552020/12/08 財經 《國際社會》疫情急飆 南韓簽定數千萬劑疫苖合約 16:142020/12/08 財經 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 《熱門族群》台積電登峰造極 供應鏈聲勢壯大 - 財經 - 時報資訊 央行打炒房逼市況大變？ 空頭總司令3字告誡蔡政府 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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