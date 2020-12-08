加拿大總理杜魯多周一說，12月底前將取得由輝瑞與BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗共24.9萬劑，為高危險族群約12萬4,500人施打。新冠肺炎疫苗要對接受注射者施打兩劑疫苗才有效。

外界估計該疫苗最快周四得到加國衛生部批准使用。反對黨近期痛批杜魯多沒有積極向藥商訂購疫苗。

(工商 )