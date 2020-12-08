巴西聖保羅州 明年1月為居民施打疫苗 20:512020/12/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西人口最多的聖保羅州州長Joao Doria周一宣布，明年1月25日開始為該州居民注射新冠肺炎疫苗來對抗疫情，將優先給醫護人員和面對疫情屬高風險族群施打。 該州人口達4,600萬人，因此分五個階段進行，首階段為900萬人施打。 節慶聚會增 佛奇警告明年1月中疫情最慘 新聞早班車》英國今開打疫苗 美後天審核 (工商 ) #聖保羅州 #該州 #施打 #巴西 #施打疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施打新冠疫苗 英國搶頭香 04:092020/12/08 全球財經 全球防疫典範 兩岸應尋求解封 04:092020/12/08 兩岸新聞 世衛反對強制施打疫苗 盼儘快赴中國大陸查病毒起源 10:192020/12/08 國際 英國今開打疫苗 美後天審核 04:092020/12/08 兩岸要聞 晶圓雙雄休兵 中小型電子股出頭 12:552020/12/08 財經 《金融》降息有限＋通膨微溫 新興市場債、亞債有潛力 10:162020/12/08 財經 疫苗也美國優先 川普將簽令保障國人先接種 10:182020/12/08 國際 10年打炒房第1槍 散戶有這2種股票慘了 18:232020/12/08 財經 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 短短1年 衝突20次 陸為何不停止進口澳鐵礦石？ - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 北京繼續制裁？澳洲又一農產品遭點名 出口恐創5年最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。