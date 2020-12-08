巴西人口最多的聖保羅州州長Joao Doria周一宣布，明年1月25日開始為該州居民注射新冠肺炎疫苗來對抗疫情，將優先給醫護人員和面對疫情屬高風險族群施打。

該州人口達4,600萬人，因此分五個階段進行，首階段為900萬人施打。

(工商 )