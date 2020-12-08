中國國務院總理李克強8日視訊會面國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva。李克強表示，中國將繼續推動形成多邊共識，並統籌疫情防控，保持總體政策的連續與穩定性。

中國政府網顯示，李克強、中國國務委員兼外長王毅、國家發改委主任何立峰等8日在人民大會堂與Georgieva進行視訊。李克強表示，IMF對推動自由貿易、促進世界經濟發展發揮重要作用，中國作為最大的開發中國家也願有貢獻。

李克強指出，當前世界經濟朝著恢復的方向發展，但仍然面臨一些不確定性。有14億人口的中國在2020年實現經濟正增長，將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，保持宏觀政策的連續性、穩定性和可持續性，努力保持中國經濟運行在合理區間。

Georgieva指出，中國在貿易、促進世界經濟復甦、減貧、實現低碳增長等方面發揮著重要作用，願同中方加強合作，共同維護多邊主義，為重振全球貿易提供動力，進一步增強世界經濟復甦。

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