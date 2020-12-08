台灣大哥大8日宣布，已在7日與全球首家5G電信商SK電訊簽訂「5G顧問服務專案」合約，雙方將聚焦5G室內解決方案、MEC服務、創新商務應用等三大領域合作。

台灣大目前以佈建5G室外基站、提升全台都會區涵蓋為主，未來將與SK電訊進一步合作5G室內解決方案，整合各類先進技術，改善5G訊號室內穿透力不足的問題。另外，SK電訊已有眾多MEC與企業專網的實務應用案例，運用在防疫或遠距教育等公共服務、無人銀行、智慧工廠等場景，台灣大未來將把SK多樣的5G服務導入台灣市場，為國內產業提供成功的MEC及專網服務，加速台灣5G進程與世界同步。除此，SK電訊，將以5G實務經驗，協助台灣大在5G網路技術、服務與應用開發推廣等領域更上一層樓。

台灣大技術長郭宇泰表示，南韓已在2018年率先啟動5G商轉，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家。台灣大5G佈建已超越7月開台時設定的4,000座3.5GHz高速基站的目標，目前全台5G基站建置數量已超過5,000台，現再與SK電信結盟，展現台灣大衝刺發展次世代5G網路的強烈企圖心。

郭宇泰強調，台灣大與SK電訊已展開全面且實質的技術交流，包括新世代網路規劃、網路效能優化、室內涵蓋方案、邊緣運算(MEC)、創新商務應用發展等。

台灣大表示，與SK電訊為長期合作夥伴，雙方在年初跨國簽訂5G合作備忘錄，新冠肺炎疫情衝擊全球但未影響雙方合作的腳步，郭宇泰與SK電訊資深副總裁暨基礎設施業務負責人沈尚秀日前透過視訊會議完成跨海簽約儀式。沈尚秀表示，在疫情當下，這次雙方合作更顯格外珍貴且意義重大，雙方未來會在5G室內解決方案、邊緣運算等技術面深化合作關係。

(工商 )