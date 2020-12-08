中華電信8日晚間宣布，由於時序進入冬季，大規模聚餐恐造成人潮長時間近距離接觸，易引發接觸感染，在關懷員工健康的優先考量下，今年尾牙將取消大規模集會，改由內部各單位分散舉辦，舉行方式將隨時遵照疫情指揮中心的最新指示辦理。

員工關心的尾牙抽獎活動，也將改採線上直播抽獎的方式進行，董事長謝繼茂表示，感謝同仁一年來的打拼與辛勞，雖然尾牙餐會因防疫緣故改為小規模舉辦，但公司感謝員工的心意不變，尾牙獎項與相關福利完全不縮水，不排除加碼，並提醒同仁記得加入線上抽獎直播，

中華電信表示，此次尾牙感恩餐會採分散舉辦的方式因地制宜，配合中央疫情指揮中心防疫最新措施，內部要求現階段每梯次聚餐人數以100人為限，且隨時依最新的防疫指示機動調整。此外，過往同仁最期待的尾牙抽獎，今年也改採替代性對策，以線上直播的方式照常舉行，不僅福利不縮水，員工也可以不受地理與時間限制，一起同歡。

(工商 )