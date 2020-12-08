小資族投資台股再進化，金管會預計2021年上半年檢視盤中零股交易成效，考慮縮短集中競價撮合時間，現行3分鐘一盤可能朝5秒方向發展，另外亦可能規劃盤中零股交易可以當沖、信用交易等，讓小額投資人也能像台股大戶一樣進出股市。

金管會規劃資本市場發展的三年大計，其中在活絡台股交易方面，除了2021年6月將上路的台股造市制度外，另外目前台股逐筆交易下單方式共有六種，即以市價與限價，搭配當日有效、立即成交或取消、全部成交或取消，金管會將考慮開放「一定範圍市價」下單方式，讓投資人可以將投資風險限制在一定範圍內。

另外，當沖交易的證交稅減半政策將在2021年到期，金管會將向財政部建議，延長稅率減半的時間，另外會繼續推動券商從事法定造市進行權證避險交易，其證交稅由0.3％降為0.1％，以打造友善稅制，為台灣資本市場創造量能，也能增加政府稅收。

今年10月才上路的盤中零股交易，證交所總經理簡立忠表示，盤中零股交易加上盤後零股交易的量，已占台股交易量的0.35~0.4％，是過去盤後零股交易占大盤0.12％的三倍之多，當初開放是為了讓小資族、有零股需求者及想要定期定額投資台股的投資人，可以用小成本買台股。

簡立忠表示，在盤中零股交易上路6個月後，證交所將會進行總檢討，分析哪些投資人喜歡進行零股交易，並提出下一階段的改善建議。

當初擔心小額投資人不熟悉下單系統或胖手指下錯單，證交所原本規劃盤中零股交易每10分鐘才撮合一次，但券商公會則建議，大盤已是逐筆交易，交易時間以毫秒計算，盤中零股交易的集合競價時間，建議可縮短到5秒，最後是以3分鐘撮合一次。

所以盤中零股交易2.0的升級版，極可能朝券商公會當初建議的5秒靠近，讓小額投資人也能追上市場的變化；另外也會規劃開放盤中零股當沖，與信用交易，即零股的融資券，但因為涉及交易系統調整，可能要到2022年才會上路。

(工商 )