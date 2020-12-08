黃文星在民視八點檔《多情城市》中飾演「劉加堯」，雖然角色「黑化」但他完全不擔心，笑說目前福利不錯，可以吻很多女神。他這是第二次和夏宇禾搭檔，7日播出「加堯」跟「Carol」不倫之吻，創下5.6坐穩全國第一，吸引186萬名觀眾收看。

黃文星笑說，兩人算是反派角色，對感情上又同病相憐，所以才會產生出很濃烈又激情的對手戲，演出上跟夏宇禾都非常享受在表演中。至於多次跟女星激吻老婆不會吃醋？黃文星表示，他大方說老婆不吃醋，還會虧說吻得不夠投入，老婆很支持他戲劇上的表現，不僅會跟他討論劇本，看播出還會笑他「你這邊有在憋笑喔」。

夏宇禾表示之前演Gino前女友，只要劇情寫到她要破壞Gino跟何蓓蓓的感情，就會有許多網友湧入社群平台辱罵，這一次跟黃文星搭檔，跟黃文星滾床單後，反而獲得觀眾一片叫好，甚至飆高收視，讓她受寵若驚，她笑說「一定是觀眾太生氣文真（張家瑋飾演）了，所以都想看她發瘋的模樣」。

黃文星跟夏宇禾激吻，也深受觀眾喜愛。（民視提供）

(中時 )