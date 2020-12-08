去年1月一名女騎士，不小心騎機車上國道，一名開賓士的男駕駛看到，隨即攔截女騎士，機車停在路肩後，賓士男駕駛將機車鑰匙拔掉，避免她再次騎上國道，而國道警察到場後，也開出罰單，想不到女騎士不滿反告賓士男，更在臉書公開辱罵。

當時女騎士被賓士男攔截，被警方開罰出3千至6千元的罰單，事後女騎士反告賓士男危險攔車、擅自拔鑰匙涉強制、搶奪、妨害公眾往來等罪，但檢方全不起訴；女騎士心生不滿，透過臉書找朋友一起去「國道員林分隊湊個熱鬧」，甚至直接在臉書嗆賓士男「你們這些廢物，最好賭伊當天不會這麼偏激，偵查庭當天要是他們跟檢察官說什麼幹話，伊直接撞死在那裡。垃圾，滿地都是垃圾」。

女騎士的朋友則幫腔「開名車就能為所欲為，當大便還嫌臭！爛咖、老鼠屎」等語，賓士男看到後反告女騎士及其朋友，違法洩露個資3次、公然辱罵，還有侵害名譽，同時要求被告須負擔訴訟費用。

彰化地院審理此案，判處女騎士等3人，分別應給付賓士男14萬元、5萬元、及2萬元，且被告等3人不得以網際網路、電話通訊軟體、或其他媒介，散布涉及原告個人資料之訊息，或侵害原告人格、名譽、信用的言論或文字或圖片，至於訴訟費用，女騎士則必須負擔27%。

(中時新聞網)