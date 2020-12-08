「張老師」承辦桃園市兒童少年緊急安置家園「桃恩園」，至今已服務760人，為保護個案，過去鮮為人知，8日以座談會形式分享工作的辛苦談。（蔡依珍攝）

張老師「桃恩園」專責緊急安置桃園6至18歲遭家暴、性侵等的兒童和青少年，因保護個案，往年都靠私人力量募捐，甚至物資都只能約在巷口「交易」，地點絕不曝光，但今年疫情衝擊，募款不到過去1／5，首度以座談會方式分享辛苦談，並由東信扶輪社率先捐出50萬，希望拋磚引玉，呼籲外界幫忙照顧這群孩子。

「桃恩園」主任康得祐表示，桃園「張老師」2012年起受社會局委託，承辦桃園市兒童少年緊急安置家園，至今已服務760人，就像兒少案件的急診室，讓受虐兒少在第一時間獲得立即性的妥善照顧，待狀況稍緩後再轉介至一般育幼院或少年之家等安置機構，不諱言就像將病人送至病房或轉介到專責的科，很少有機會見到他們健康出院，很難獲得成就感，壓力也較一般社工大。

但康得祐也分享，曾有6年級的小柏，父母照料方式極端，外出上班就把他關在家，杜絕他和外界接觸，甚至不讓他上學，但下班返家又無微不至把屎把尿，導致小柏12歲了還不會基本生活自理，也不善溝通，有賴社工經驗發現問題，一步步教導脫衣服、刷牙、綁鞋帶等基本能力，導入外界資源和課輔老師協助，順利讓小柏進入寄養家庭，甚至考出班上前10名的佳績，讓社工們都很振奮，認為孩子們都有強大的復原力跟生命力，只要提供足夠資源幫助，成長的力量超乎想像。

康得祐還說，「桃恩園」服務的對象是6至18歲，有兒童也有青少年，常常這陣子是「育幼院」、幾個月後又變「少輔院」，流動性跟不確定性，導致物資常缺乏，就算有善心人士要捐助，也難預估未來的服務對象，因此及時雨更顯重要。

桃園「張老師」主委高國安直言，為了保護個案，不但地點不能曝光，連路上看到孩子也不能相認，只能心領神會，曾在火鍋店碰上打工的孩子，2人都裝不認識，直到用完餐孩子才跑出來鞠躬道謝感謝過去的幫忙，他不諱言，「桃恩園」是首度舉辦捐贈活動，過去都是靠社團私人交情，每年募捐100萬，但今年因疫情衝擊，業者多趨於保守，至今僅募得21萬，希望透過說故事方式，讓外界了解和認識。

在高國安穿針引線下，委員張凱翔、東信扶輪社創社社長翁淳宏、東信扶輪社長劉修豪、和東北扶輪社長林明德共同捐贈50萬元，希望拋磚引玉，讓受苦的兒童及青少年可以在安全的環境，獲得妥善生活照顧及品格教育發展。

(中時 )