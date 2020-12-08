美國聯邦眾議院全院7日一致通過《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act），將為受到政治迫害的香港人士提供庇護。接下來這項法案將送交參議院審議，參眾兩院通過後，再交由總統簽署生效。

聯邦眾議院當天以口頭表決方式，無異議通過這項法案。法案如果生效，將為已持簽證到美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」；加速處理申請難民庇護程序，並將這類申請排除在美國每年整體難民接收限額之外。法案將香港移民人數限制與中國大陸分開處理；鼓勵理念相近的國家為港人提供庇護。

提出法案的民主黨籍眾議員馬利諾夫斯基表示，充滿自信打開大門比美國國務院對中國官員的一些制裁更強而有力。他指出，戰勝獨裁的最佳方法，就是以自身制度長處對付對方的短處，以美國自由開放兼自信的民主，對付中國共產黨強加於中國人民包括目前香港的殘酷、封閉及可怕制度；這不僅是人道主義行動，而且是阻止中國壓制香港的最佳方式。

儘管在眾議院成功過關，法案接下來還必須在耶誕節假期休會前，也就是12月18日之前獲得參議院表決通過，才能正式送交總統簽署。多位兩黨參議員表示，雖然時間十分緊迫，但他們願意全力支持法案。

(中時 )