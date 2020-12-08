香港新冠肺炎第4波疫情猶如森林大火，一發不可收拾，香港食物及衞生局局長陳肇始8日公布，港府將進一步收緊防疫措施，包括餐廳晚上6點後、早上5點前禁止內用，只可以外賣；宴會限最多20人；健身中心、體育處所、美容院及按摩中心亦要關閉。相關措施將於10日起實施，維持14天，有效至本月23日，即橫跨本月21日的「冬至」，代表港市民外出吃冬至晚飯無望。

陳肇始強調，香港正處於疫情高峰期，源頭不明個案數目一直高升，最新病毒株感染力很強，病情惡化情況較以往嚴重，對公立醫院醫療系統構成壓力，她指，本月2日雖已收緊社交距離措施，但大眾聚集活動無大幅下降，因此需採取更嚴厲措施，返回7月份的水平。

香港行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，過去周末市面人流仍多，從八達通數據可見，不論是兒童、學生、成人的出行量雖有向下趨勢，但跌幅沒有回到7月疫情高峰時期的跌勢，仍有不少市民上街到餐廳、購物中心等地，情況令人擔心，因此有需要作更嚴厲措施，她稱，理解各行業受到重創，已要求政務司司長及財政司司長研究業界支援措施，相關司局長會再與業界商討。

至於公務員上班方面，政府會再壓縮上班人手，讓更多員工在家工作，亦呼籲私企僱主跟隨。

(中時 )