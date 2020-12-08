桃園區復興路公辦都更簽約，力拼2026年6月完工。(蔡依珍攝)

桃園區復興路公辦都更簽約，力拼2026年6月完工。(蔡依珍攝)

桃園市第3件公辦都更案8日在桃園市長鄭文燦和立信機構總裁賴運興簽約下，宣告啟動，將引入民間投資約11億元，在桃園區復興路和民生路口，興建2棟15層樓的住商大樓，預計2023年1月開工，力拼2026年6月完工，因位處桃園火車站商圈，未來集合式住宅房價上看4字頭。

鄭文燦表示，中壢中興巷及桃園東門停車場公辦都更案都已順利動工，位於桃園區復興路及民生路路口的都更案是全市第3件，基地面積達2328平方公尺，其中約72％屬於公有土地、28％是私有土地，目前部分是當停車場，因地形畸零，透過公辦都更整合產權，提高土地使用效益。

鄭文燦指出，復興路基地步行至桃園火車站僅要5分鐘，和東門停車場同樣都是立信機構得標，規畫興建2棟地上15層、地下4層的住商大樓，市府預計可取得約610坪的公益性設施，初步規畫約100戶的社會住宅和青創空間等多元用途，另外也有集合住宅和商業空間，有信心復興路公辦都更將成為指標社區，市府會全力協助立信，以1年時間籌備，整合產權、申請建照，力拼2023年1月開工後，再3年半內完工。

賴運興也讚基地位置非常好，他也特別在白天和夜晚都走一遭，了解四周環境、以及桃園車站發展規畫、交通動線等，希望建物設計能符合現代化都市需求，和更新後的桃園火車站相互輝映，他也打包票，工程期程及施工品質都經過嚴格把關，也會和地主充分溝通協調，有信心在時間表內完工，不會因缺工等問題延宕。

鄭文燦強調，桃園社宅規畫走在前端，不論是土地取得方式，或公共空間利用都很多元，甚至首創冷氣、家具「以租代買」，笑說：「柯P可以來問我！」

(中時 )