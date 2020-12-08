台灣颱風論壇指出，明天是全台水氣最豐沛的時刻，整體天氣不穩定。(摘自台灣颱風論壇)

中央氣象局指出，今天(8日)桃園以北及宜蘭、花蓮有短暫雨，有局部大雨發生。明(9日) 仍受東北季風及南方雲系影響，全台都有降雨的機率，桃園以北、宜花地區需注意大雨。台灣颱風論壇指出，明天是全台水氣最豐沛的時刻，整體天氣不穩定。另外，吳德榮表示，周日(13日)會有新一波東北季風南下，下周一(14日)晚至周二(15日)清晨溫低溫將創下入冬以來最低溫，恐達大陸冷氣團強度。

氣象局表示，明(9日)受到東北季風影響，桃園以北和宜花地區的降雨顯著，又因南方水氣北抬，新竹以南及台東也會有局部短暫雨。溫度方面，清晨各地低溫18至22度，白天北臺灣高溫約20度上下，其他地區約22至25度。

氣象局表示，明(9日)受到東北季風影響，桃園以北和宜花地區的降雨顯著，又因南方水氣北抬，新竹以南及台東也會有局部短暫雨。(氣象局)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天是水氣最豐沛的時刻，全台天氣不穩定，北部、宜花持續下雨，中南部今晚起陸續會有降雨情形，其中以北部、東部雨勢較大。整體天氣大致呈「北部濕冷，中南部濕涼」，但中南部降雨並不會持續太久，周四(10日)水氣就開始逐漸減少，至周五(11日)中部、南部恢復晴朗。

另外，吳德榮在「三立準氣象‧老大洩天機」專欄中指出，根據最新模式模擬顯示，周日(13)將會有新的一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫將急驟下降。最低溫預計落在下周一(14日)晚至周二(15日)清晨間，將創下入冬以來的最低氣溫！至於強度是否有機會到達「大陸冷氣團」等級(氣象局≦14度)，目前仍需要再觀察。

(中時新聞網)