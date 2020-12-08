國際奧委會周一宣布，2024年巴黎夏季奧運會將新增四項競賽運動，除了霹靂舞外，還包括衝浪 滑板和運動攀登，後三者更將在明年東京奧運會裡成為競賽項目。外界認為加入可觀性相當高的霹靂舞後，能吸引更多年輕人觀看奧運比賽。

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