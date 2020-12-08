2024年巴黎奧運 將新增霹靂舞等四項競賽 20:592020/12/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際奧委會周一宣布，2024年巴黎夏季奧運會將新增四項競賽運動，除了霹靂舞外，還包括衝浪 滑板和運動攀登，後三者更將在明年東京奧運會裡成為競賽項目。外界認為加入可觀性相當高的霹靂舞後，能吸引更多年輕人觀看奧運比賽。 國際奧會正式宣布 霹靂舞2024年取代棒球 四枝筆台東巡演遇台鐵坍方 揪大學同學LULU順道旅遊 (工商 ) #霹靂舞 #四項 #競賽 #新增 #巴黎奧運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新舊市場齊發威 瑞基11月營收破億 10:262020/12/08 財經 昆蟲是未來最棒蛋白質 學界卻警告背後的蟲蟲危機 02:032020/12/08 國際 哈妮克孜高衩裙大開洩腿根 火辣雪白美肌引熱議 17:092020/12/08 名人 台壽青銀共創 實踐永續發展目標 16:092020/12/08 財經 全國青年侍酒師盲飲品評競賽 龍華科大連莊三冠王 12:572020/12/08 寶島 技高一籌！全國工科賽千名選手競逐 瑞工學子獲「5金手4優勝」空前佳績 03:052020/12/08 生活 國際奧會宣布「棒球下屆取消」 外媒：預計2028年回歸 10:532020/12/08 體育 文資保存進一步 宜蘭縣新增2古蹟 13:462020/12/08 寶島 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 《熱門族群》台積電登峰造極 供應鏈聲勢壯大 - 財經 - 時報資訊 央行打炒房逼市況大變？ 空頭總司令3字告誡蔡政府 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。