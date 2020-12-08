英國首相放話 要結束與歐盟貿易談判 20:592020/12/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國跟歐盟仍未就脫歐後達成貿易協議談判，但首相強生周二放話，現在是時候結束談判。 一天前他才同意跟歐盟執委會主席馮德萊恩會面，盡最後努力打破談判僵局。 另一方面，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶周二說，已跟英國談判代表會面，準備下一步談判。 萊豬行政命令強送院會 藍要重開委員會綠不甩 協商破局 英國今開打疫苗 美後天審核 (工商 ) #強生 #談判 #放話 #結束 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨轟蔡總統放任國安高層放話辱國會議員 應公開道歉 19:152020/12/08 政治 陸學者： 歐式大國聯美抗中平衡術邏輯與風險 10:122020/12/08 兩岸 日本設立 2030 年代中期「棄油轉電」大限，澳洲憂慮淪為「開舊車的落後國家」 09:532020/12/08 汽車情報-汽車新聞 《國際經濟》英歐主帥將親征面談 英揚言無協議脫歐 10:332020/12/08 財經 印度指控陸支持印緬邊境叛亂組織 為其提供武器與軍事訓練 21:032020/12/08 兩岸 英13內閣成員 支持無協議脫歐 04:092020/12/08 兩岸要聞 新聞早班車》英國今開打疫苗 美後天審核 06:302020/12/08 政治 我見我思：賴祥蔚》傳播學者的外行話 19:372020/12/08 名家 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 短短1年 衝突20次 陸為何不停止進口澳鐵礦石？ - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 北京繼續制裁？澳洲又一農產品遭點名 出口恐創5年最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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