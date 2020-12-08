英國跟歐盟仍未就脫歐後達成貿易協議談判，但首相強生周二放話，現在是時候結束談判。

一天前他才同意跟歐盟執委會主席馮德萊恩會面，盡最後努力打破談判僵局。

另一方面，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶周二說，已跟英國談判代表會面，準備下一步談判。

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(工商 )

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