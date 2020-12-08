外傳電動車商特斯拉執行長穆斯克，關閉在加州的私人基金「穆斯克基金會」並遷往德州，又放棄加州駕照而換上德州駕照，顯示他正把個人生活與事業重心轉到德州。

疫情期間他要求讓特斯拉的加州廠復工不果，怒告加州官員並揚言讓旗下事業撤出加州。

(工商 )