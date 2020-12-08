與加州官員鬧翻 穆斯克事業重心要遷往德州 20:592020/12/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳電動車商特斯拉執行長穆斯克，關閉在加州的私人基金「穆斯克基金會」並遷往德州，又放棄加州駕照而換上德州駕照，顯示他正把個人生活與事業重心轉到德州。 疫情期間他要求讓特斯拉的加州廠復工不果，怒告加州官員並揚言讓旗下事業撤出加州。 法官也漠視新聞自由 工研院攜手台電推動數位轉型 (工商 ) #加州 #德州 #事業 #官員 #穆斯克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瞄準陸涉港官員 川普再祭制裁 04:092020/12/08 兩岸要聞 美國加大制裁大陸官員 14位人大副委員長全上榜 04:222020/12/08 國際 穆迪調升全球製藥業展望 04:092020/12/08 全球財經 移工防疫補破網 擬修法強化管理 04:092020/12/08 金融．稅務 自住戶換屋 重購退稅最有利 04:092020/12/08 金融．稅務 兩岸車市旺 東陽OEM事業11月營收創今年單月新高 10:032020/12/08 財經 王美花要台灣人對美國「將心比心」 顏寬恒：真佛心來的 15:562020/12/08 政治 老蕭2020年事業版圖大躍進 04:092020/12/08 娛樂新聞 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 《熱門族群》台積電登峰造極 供應鏈聲勢壯大 - 財經 - 時報資訊 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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