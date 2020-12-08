聲寶11月及前11月合併營收，雙雙報喜。聲寶表示，空調冬季販賣，提前至11月出貨卡位布局，11月冰箱銷售業績比去年同期成長11％，是聲寶11月及前11月合併營收成長的主因。

聲寶8日公佈自結11月合併營收5.3億元，比去年同期增加5.06％；前十一月合併營收70.55億元，較去年同期成長7.84％。聲寶主管指出，聲寶外銷因美國爆發疫情而下滑，靠內銷業績增長以彌補外銷衰退部分，今年整體營收可望比去年成長。

聲寶11月25日正式對外發表變頻空調、冰箱、洗衣機、空氣清淨機、除濕機，以及廚房小家電等全系列產品，僅搶攻寵物市場的微型空調搭載寵物床，要到明年元月才上市。聲寶表示，聲寶往年都是新產品發表後，才開始在經銷商或3C、量販通路鋪貨，今年則先行鋪路再發表，讓消費者第一時間就可以買到聲寶新家電產品，力拚第四季內銷業績兩位數成長。

(工商 )