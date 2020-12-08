改編自日本文豪森鷗外異色犯罪短篇小說的電影《魔睡》，找來在「第3屆日本國民美魔女選美比賽」中脫穎而出的44歲寫真女星岩本和子擔任主演，首次挑大樑就挑戰大尺度的激情戲碼，吹彈可破的肌膚、凹凸有致的身材完全看不出岩本和子已年過40歲。對於首度主演電影，岩本和子也透露了她的心境：「我所飾演的是大學教授賢淑的妻子，我以未經世事的純潔人妻為形象去塑造角色，這也是我第一次挑戰床戲。作品的時代背景設定為明治～昭和年代初期，在當時出嫁的女性當然皆是『處女』，而『初夜』的戲碼是我最投入情感的一幕。我本身沒有結婚，所以我試著揣摩將自己的全部奉獻給某人的心情，因為過於融入角色，在導演喊『卡』的瞬間眼淚差點奪眶而出。」

《魔睡》描述大學教授大川（中村祐樹 飾）的妻子由利子（岩本和子 飾），為了醫治母親的病，便陪著母親到大川的學弟磯貝所開設的診所接受治療。在那之後，由利子時常在白天感到異常昏沉，昏昏欲睡之際甚至做起了春夢，而夢中的由利子與磯貝醫師竟有著肉體關係？！夢裡被凌辱的刺激與快感既清晰又鮮明，讓深愛著丈夫的由利子背負強烈罪惡感的同時也飽受悖德感折磨。另一方面，大川也耳聞優秀的學弟磯貝不好的傳聞。由利子的夢境究竟是現實，還是幻想？而她的夢境與磯貝醫師的傳聞又有什麼關聯？電影將於12月24日在台上映。

(中時 )