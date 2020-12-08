許光漢擔任唐氏症基金會與momo購物網「愛心百元捐」公益大使，日前前往唐寶寶平時訓練的小作所擔任一日實習生，過程中還幫小鐵粉唐寶寶上杰爭取禮物追愛，強調唐寶寶很可愛、很單純，工作訓練面對比我們更多的挑戰，仍堅持重複不斷的練習，期盼各界能從即日起至12月底，前往momo購物網按下百元捐，給予他們面對挑戰的力量。

唐氏症基金會現有9間小作所，培養唐寶寶、心智障礙者工作以及生活自立能力。在許光漢前往小作所擔任一日實習生時，唐寶寶熱烈討論著「我有看過《想見你》」、「光漢哥哥超帥的」，當許光漢一抵達小作所，則是爭先恐後地爭取介紹環境的機會，並帶領許光漢體驗平時製作手工皂，過程中小老師上杰偷偷跟許光漢分享自己心儀的對象，並指著禮物櫃中粉紅色的髮帶說要送給她，在許光漢替上杰爭取到髮帶後，馬上大聲地說「謝謝」，並開心地綁在頭上場面溫馨。

透過在小作所一日體驗，許光漢分享，唐寶寶很可愛、很單純，雖然只是第一次見面，卻給予他超熱情的招待還分享心事超感動；工作上雖然面對肌肉低張力、智能障礙、手眼不協調等狀況，得歷經比我們更多次的練習、失敗，但他們用最單純的信念「把事情做到最好」，就算是再小的事情都會認真地看待。呼籲大眾發揮愛心，給予唐寶寶面對各項挑戰的力量。

(中時 )