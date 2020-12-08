印度官員向媒體透露，在中印邊境局勢緊張之際，大陸正在對印緬邊境叛亂組織提供武器與庇護場所，甚至讓印度東北邦的叛亂組織領導人到雲南昆明進行訓練並採購武器。大陸外交部否認了印度的相關指控，但印方指稱，參與印度叛軍訓練與武器採購的是解放軍退役軍官與其他中間代理商。

《多維新聞》引述《彭博》報導稱，印度熟悉內情的官員透露，目前在緬甸境內的反政府武裝團體包括佤邦聯合軍(UWSA)和今年被認定為恐怖組織的若開軍(AA)，該組織目前正充當北京的代理人，向印度東北部邦的叛亂組織供應武器和提供躲藏之地。

報導引述印度官員稱，有多個安全部門提醒印度總理莫迪（Narendra Modi），今年10月中旬至少有4名印度最嚴厲追剿的叛軍領導人在大陸雲南昆明市進行訓練和採購武器。他們說，該組織包括3名納加族叛亂分子，這些人試圖在橫跨印緬邊境地帶建立新的國家，他們在昆明會見了代理人和退休的解放軍軍官，以及其他中間人。

報導表示，近年來印緬邊境武裝活動增加引起了新德里的擔憂，加上大陸和巴基斯坦在邊境地區對峙的緊張局勢，讓印度軍隊長期處於高度緊張狀態。印度官員說，有一名印度士兵在10月21日的一次伏擊中死亡後，印度將數個各有上千士兵的軍營調動到印緬邊境地區。

大陸外交部在書面答覆中否認了印度對大陸的指控，外交部稱，中國大陸不干涉其他國家的內部事務，同時一向對武器出口持審慎和負責任的態度，只與主權國家合作進行軍事貿易，不向非國家行為者出售武器。

報導表示，大陸和印度今年以來因爆發邊境衝突導致關係變得高度敏感與脆弱。印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）日前表示，印度與中方的談判正在進行中，但他暗示談判可能會持續數年。11月6日中印兩軍在楚舒勒舉行第8輪軍長級會談後，遲遲未再進行後續會談。

(中時新聞網)