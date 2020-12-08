韓國天團BTS 防彈少年團（BTS）最新單曲〈Life Goes On〉不僅登上美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍，也在短影音平台TikTok上創下新的里程碑，11月21日至12月5日舉辦的「#LifeGoesOnTikTok」挑戰賽中，吸引了全球ARMY（官方粉絲名）用創意及正向的方式詮釋〈Life Goes On〉，短短15天內突破9.3 億觀看數，累積了46萬3276則影片。

防彈少年團也透過參與挑戰賽與全球各地的ARMY們維持緊密的聯繫，成員們皆發布了影片，Jin親手繪製手翻書、RM跟V在楓葉上進行藝術創作、Jimin裝飾了玻璃瓶、J-hope拍攝拍立得並彩繪，JungKook則完成塗鴉作品。此外〈Life Goes On〉ARMY特別版MV也將於12月30日在BTS官方TikTok和社群上發布，影片中也將選入參與 #LifeGoesOn 挑戰賽的影片。欲了解更多挑戰賽資訊，請前往 #LifeGoesOn 挑戰賽活動頁面。

(中時 )