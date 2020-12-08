腦神經內科醫師林志豪在日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

一般人聽到腦瘤便會聞之色變，但腦瘤嚴重程度要看腫瘤是良性還是惡性，以及生長的位置來判斷。一名30多歲男子，身材高䠷形象陽光，就醫時主訴跑步重心不穩，走路也會搖晃，視力出現模糊。隨後醫師檢查發現，一顆腫瘤長腦幹，可說是超致命的位置，也因手術風險過高無法切除，最後男子在睡夢中離世。

腦神經內科醫師林志豪在日前在節目《醫師好辣》上分享，一名30多歲的年輕男子，形象陽光且身材高䠷，就醫主訴自己在跑步及走路時，會出現搖搖晃晃不穩的感覺，看東西也模糊有些吃力。林志豪便替他進行檢查，隨後發現在腦幹的位置長了一顆腫瘤，壓迫到神經，導致協調功能變差，動眼神經也遭壓迫，才會接連出現以上症狀。

林志豪接著解釋，腫瘤長在腦幹的位置，是相當複雜的。腦幹布滿血管，且是整控人體呼吸、心跳、血壓及意識，一個人是否清醒與腦幹離不開關係。最後，因為男子的腫瘤位置動手術相當困難，多名神經外科醫師都建議意不要開刀，「不開可能還好，開了可能就醒不過來了。」

更壞的消息是，即使經過放射性治療可暫時緩解男子的症狀，但研判這顆長在腦幹的腫瘤，「還會再繼續長大」，最後男子沒再接受治療。2年後，林志豪在醫院恰巧碰到病患的妻子，便詢問起病患近況，妻子才透露遺憾的消息，不久前自己丈夫在睡夢中過世了。

(中時新聞網)