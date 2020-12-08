北市動保處4日接獲內湖區碧山路發生疑似家犬遭毒害案件通報，立即派動物保護檢查員至案址積極查訪，中毒犬隻經救治已恢復健康，動保處發現地點周邊於5月及7月間也接獲類似通報，其中一隻犬類遺體中，竟還驗出常見農藥加保扶。

對此，動保處提醒市民應提高警覺，勿令家犬獨自外出，並應於動物出入公共場所時確實提供適當防護措施，避免誤食毒物憾事發生，案犬於11月30日上午獨自外出活動時，疑似誤食毒物，出現抽搐及口吐白沫之症狀，送醫救治後已恢復健康。

動保處指出，今年5月1日曾接獲案址周邊類似通報，該案飼主表示，犬隻獨自外出歸來後即出現中毒症狀，飼主急將犬隻送醫仍不治死亡，為釐清是否有人為投毒的可能性，動保處徵得飼主同意後將犬隻遺體送交專業動物法醫剖檢，並且犬隻血液及胃內容物中驗出常見農藥加保扶，只有這件案子因未能掌握毒餌放置明確位置，加之發生地點偏僻、少有監視器影像可調閱，目前尚未能掌握足資證明行為人身分資訊之明確事證。

動保處指出，同年7月又接獲民眾通報該路段發現數隻街貓集體死亡，懷疑為毒殺事件重演，然而因案件通報時間與案發時間相距數週，加上動物遺體皆已由民眾自行掩埋，雖懷疑動物死因與毒物具高度關聯性，但因錯過調查黃金時間，且相關事證皆已滅失，致案件調查陷入膠著。

動保處呼籲，民眾切勿令寵物獨自在外自由活動，替毛孩繫上牽繩將能有效避免愛寵取食不明餌食，大幅降低誤食毒餌機會，如察覺寵物有隨地撿食的習慣，可令動物外出活動時配戴口罩，避免誤食造成憾事。

動保處強調，動物虐待傷害案件的防範及糾舉，有賴社會大眾共同監督及配合通報，倘若仍不幸發生誤食毒物憾事，請於第一時間通報動保處及警方，並請協助保留動物遺體及疑似毒餌物品，交由動保處化驗釐清，追查來源。

動保處表示，目前攜手警方配合於案發周邊訪查外，也派員了解附近農地農藥施用情形，尋適當之處懸掛宣導紅布條，請發現疑似毒物的市民朋友協助通報動保處移除，若有疑慮可播打市民專線或動物保護專線，若確屬人為毒殺事件，將依動物保護法第25之1條規定「使用藥物致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以上500萬元以下罰金，嚴正執法，絕不寬待。

(中時 )