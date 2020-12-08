台股站穩「萬四」，元大金旗下元大投信今年三月發行的高股息龍頭基金不僅淨值再創新高，同時還發動新一波的行銷攻勢，同步在新竹、台南兩大高鐵站，大手筆祭出大型的「存好股、找元大」廣告看版，目標就是瞄準竹科與南科兩大科學園區的高科技新貴族群。

元大高股息龍頭基金的淨值8日再上竄至12.58元，成長0.72％。若以三個月前參加定時定額，每月1萬元投資為例，三個月內的投資報酬率就有9.2％，已領先同一時期的大盤漲幅。

現在台股水漲船高，同時台灣由於疫情控制良好，今年經濟成長率亦在全球領先多國，使得這波股市多頭行情目前還看不到盡頭，為此元大也掌握天時利基，大舉為高股息龍頭基金發動新一波的行銷攻勢，亦堪稱台股基金有史以來之最。

高股息龍頭基金在IPO半年的閉鎖期結束之後，又迎來新一波「定時定額」的投資高峰，據元大內部統計，這批高股息龍頭基金的定時定額大軍已超過16萬戶，現在元大則希望以「存好股、找元大」為號召，前進竹科、南科招徠忙於工作、無暇理財的科技新貴，也一起加入高股息龍頭基金的投資陣容，加入「存好股」的行列，透過高股息龍頭基金的操盤，來讓這些科技新貴一併分享台股投資之利。

元大金對此指出，其實高股息龍頭基金在今年三月IPO時期，就有不少高科技背景的投資者進場參與，斥資數千萬、數億的所在多有，如今台股已破萬四，投資人在高點直接進場投資不論是風險或困難度都會增加，倘若能由可信賴的基金團隊來操盤，可降低投資人直接進場的風險，而元大高股息龍頭基金淨值不斷創新高，漲勢亦領先大盤，已打出一定的品牌形象，相信對重視數字管理的科技新貴來說，現在將發揮比IPO時期更強的號召力。

(工商 )