凱擘大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道12月推出最新原創影集、日本同步戲劇、首播亞洲旅遊節目、體育直播賽事、全新系列親子卡通。

鎖定HBO頻道《戒指流浪記》還能抽影集周邊限量好禮，新申辦HD148高畫質套餐再享Google Nest Mini智慧音箱、陶瓷不沾炒鍋、肌肉放鬆筋膜槍等居家生活好禮5選1。

凱擘大寬頻表示，數位有線電視、高畫質數位頻道12月推薦HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，由宥勝、林予晞主演，描述男主角打算向女友求婚當天，不小心遺失了戒指，婚戒意外流浪在陌生人之間，串起不同的台北都會愛情故事，在找尋戒指的過程中，主角們也重新審視愛情對彼此的意義。

12月13日起每周日晚上9點鎖定HBO(第65台)或HBO HD(第235台)，留意節目中的活動訊息，就有機會抽中《戒指流浪記》官方限量商品。另外，WAKUWAKU JAPAN(第80台)推出日本同步愛情喜劇《姐姐的戀人》，每周六晚上11點30分播出，適合全家人一起品味愛情與親情溫暖樣貌。

第18季SBL超級籃球聯賽熱血開打，緯來精采台(第214台)直播賽事，即時掌握最新賽況。熱愛旅遊生活節目的觀眾，Discovery Asia(第206台)每周二晚上9點播出《帝國的印記》，節目將探索泰國、緬甸、柬埔寨、印尼四大世界聞名的東南亞帝國歷史，透過古代遺址、史詩級傳說和多元的習俗，勾勒出帝國的興衰。

EVE頻道(第218台)每周二晚上9點首播《吉普賽熱鬧婚禮》第6季，攝影團隊首度獲准拍攝美國境內最神祕的社群，帶領觀眾見識吉普賽人如何謹守古老傳統，建立牢不可破的家族凝聚力。

親子家庭推薦DreamWorks(第212台)推出的《內褲隊長歷險記》全新系列，每周一至周五晚上6點55分，一起跟著喬治和哈洛進入充滿想像力的冒險世界。

針對新申辦凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」，每月148元就能一次享有超過30台國內外豐富優質的頻道內容，選擇年約半年繳方案，可享有居家生活好禮5選1，把momo紅利金888元、Google Nest Mini智慧音箱(合約期15個月)、陶瓷不沾炒鍋、肌肉放鬆筋膜槍或多功能電烤盤帶回家。

凱擘大寬頻旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

(工商 )