具編劇、導演、母親等多重身份的簡嫚書，日前參與拍攝天主教善牧基金會公益短片，8日出席「星火傳愛」記者會，與善牧執行長湯靜蓮修女現場對談，分享當母親後的心境改變。3年前升格母親的她，透露最大改變就是，體會生命是那麼珍貴、且得來不易，應該要好好被對待，尤其家是很重要的地方，她很喜歡一句話「家是一個你永遠都可以回去的地方；家人是永遠會愛你的人。」

簡嫚書認為，自己跟先生共同目標，就是陪伴孩子共同成長，不是單方面灌輸觀念給孩子，要隨著孩子心情變化。面對坊間許多談育兒觀念，她認為一家人感情好就好，也希望孩子無論喜悅、困難或挫折，都願意與我們分享，雖未必能給孩子「最正確」的指引，但是能讓他們在安穩的環境下長大，並陪伴他們長大。

本身有兩個孩子的簡嫚書回想，拍攝廣告當天有超多小朋友，一起在那個當下，每個人有自己的想法和反應，覺得要照顧這麼多小孩真的不是一件容易的事情。她一聽到湯修女33年來付出照顧陪伴這麼多孩子，真的是一件非常偉大的事情，也忍不住哽咽，認為一個生命的長成真的很不容易，需要大家的關注和愛護是很重要的，身為一個幸福的人，可以感謝這份幸福再把這份幸福灌溉出去。即日起凡捐款250元可索取「金牛送好運」紅包袋；捐款1500元可索取朵朵綿羊雲「雙層收納乾濕分離包+抗UV折傘」1組，詳情請洽善牧基金會。

(中時 )