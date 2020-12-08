知名主持人利菁原本在電視購物頻道當主持，因其銷售表現太優秀，曾締造「65分鐘賣200多台休旅車」的紀錄，得到「購物天后」的封號，在2005年轉戰演藝圈，也以犀利口條和招牌嗓音在2008年獲得金鐘獎肯定；今（8）日她重出江湖，登上淘寶直播賣東西，大票粉絲湧入搶購。

利菁今日下午在微博驚喜預告，晚上要在淘寶直播，重現當年「購物天后」的場面，揪網友共襄盛舉；直播開始一直有上千名粉絲觀看，儘管利菁多年沒有賣東西，但口條依然清晰有理，在她介紹商品時，能看到不時有網友購買，買氣很旺，也證明過了好幾年「購物天后」威力仍不減。

今（8）日利菁重出江湖，登上淘寶直播賣東西，大票粉絲湧入搶購。(圖/ 摘自淘寶直播)

在直播前就有不少鐵粉支持，「搞起來，拿出購物台的氣勢」、「哈哈哈媽耶有生之年」、「真的嗎！？想看賣什麼」；當她直播時，粉絲也紛紛留言，「以後慘了，要每天剁手了」、「菁姊的節目陪伴我們長大」、「菁姊好溫暖」、「跟當年在購物台一樣厲害啊」。

利菁從購物頻道轉戰演藝圈，在多年主持歌唱選秀節目《超級偶像》亮眼表現，也讓她獲得第43屆金鐘獎「歌唱綜藝節目主持人獎」的肯定；儘管近年利菁鮮少出現在螢光幕，但她個人副業投資卻做得有聲有色，無論是房產、開民宿、創珠寶品牌或是到馬來西亞經營電視購物台。

(中時新聞網)