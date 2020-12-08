在台北市一家旅行社任職達10年的葛姓男子，被抓包長期在公司廁所內以手機偷拍女同事如廁，全公司8名女性有7人受害，連老闆娘都遭殃。

台北地院日前依照6名女子控訴，判處葛男2年1個月徒刑，得易科罰金75萬元。旅行社老闆娘另案提告於8日開庭，痛心指出葛男從未對她及其他被害女同事道歉，「被害同仁都接受心理治療，但其中2人無法釋懷已離職，其他員工看到葛男的座位就想起被偷拍之事，我因此花錢重新裝潢辦公室」，

據了解，葛男是在上班時間，被發現在廁所前「怪怪的」，一查之下赫然發現，手機內有多部女同事被偷拍的不雅畫面，甚至連同事的小孩子也遭偷拍徹底崩潰，在臉書《靠北旅行社》貼文，痛訴共多名女同事受害，讓全案曝光。

葛男後來坦承，自高中起就有偷拍行為，場所遍及捷運、街道，更自曝曾經偷打女同事家門鑰匙竊取內衣褲，讓女同事不禁在庭上崩潰，台北地院於今年9月，以6個妨害秘密罪，判處2年1個月徒刑。

旅行社老闆娘8日出庭表示，事件發生後所有被害人都必須接受心理治療平復，有2名女同事受創嚴重，無法再踏進辦公室而離職。葛男對大家僅有口頭道歉，以目前欠債為由，避談賠償。她建議法院安排葛男接受心理治療。這起案件北院將擇期宣判。

(中時新聞網)