疫情拖久，客運佔比高的航空公司難以支撐，日本亞洲航空（AirAsia Japan）申請破產，傳出逾2.3萬人拿不到退款，AirAsia台灣行銷業務總經理陳長星指出，相關旅客待清算完畢後，仍可申請退票，只是估計無法全額退費，里程點數集團內他航仍可使用。德國漢莎航空則傳出要砍近4萬個職缺。

屬於低成本航空的AirAsia集團，在日本設立的日本亞洲航空，本月5日宣布廢除所經營的4條航線，其中包括飛往名古屋-台北航線，當地媒體報導，價值約5.2億日圓，約新台幣1.42億元的機票將無望退款，逾2.3萬旅客受影響。

陳長星表示，日本公司經過清算，債權人還是可以拿到部分退款，只是各國法規不同，無法估計何時完成清算。由於馬來西亞的母公司AirAsia仍會維持正常營運，還有泰國、印尼、菲律賓等地投資的公司，旅客的哩程點數仍然可以兌換使用。

日本亞洲航空原是由AirAsia與全日空合資設立，後來雙方拆夥，改引進樂天等其他投資人人，2017先開日本國內線，2019年2月開台北航線，陳長星表示，日本公司原本營運情況相當好，現在完全是被疫情拖垮。

德國漢莎航空則是傳出將在年底之前裁減29,000名員工，而德國航空公司明年將在德國裁員10,000人，該航空公司及其子公司Eurowings，瑞士航空公司，奧地利航空公司和布魯塞爾航空公司已經大幅削減了航班時刻表，機隊和人員，集團預計到2025年之前，航空旅行不會恢復到疫情前的水平。

(工商 )