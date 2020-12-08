市調機構FactSet預估，2021年S&P 500企業每股盈餘上看169.2美元，將較今年成長20％以上，也將是歷年來新高。投信法人指出，美股近期迭創新高，儘管短線累計不小的漲幅，但是在企業獲利的基本面支撐下，明年仍有彈跳空間。

在科技類股領漲下，美股三大指數不僅收復3月下旬疫情爆發以來的修正缺口，更進一步突破歷史新高，尤以那斯達克指數漲勢最為猛烈，累計今年來上漲近40％，僅次於大陸創業板指、中小板指，居全球漲幅前三大指數。

時序即將進入新的年度，多頭能否延續。第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷認為，短線確實累計不小的漲幅，而且根據CNN Money編制的市場恐懼與貪婪指數顯示，來到90以上高位，修正風險增加。但是從基本面觀察，企業明年獲利成長潛力大，將支撐股市表現。

市場調研機構FactSet指出，受到新冠疫情的影響，S&P 500企業今年每股盈餘的預估值為139.2美元，遠低於年初預估的177.6美元，明年預估為169.2美元，年增率約21.5％。然而，隨著疫苗問市，有利經貿活動重回正軌，明年獲利預期具進一步上修的機會。

葉菀婷指出，自輝瑞、莫德納先後發表新冠肺炎研究結果消息出爐後，全球資金大舉回流股市，帶來新一波的多頭行情。而且多數經理人都樂觀看待未來12個月的經濟表現。加上，目前超低利率的寬鬆環境，未來2～3年不易改變，資金動能充沛，回補力道可期。

葉菀婷認為，若投資人擔心疫情捲土重來，造成股市尾端風險，建議留意手中資產是否只受惠於疫情，若是，應擇機減碼或出清；反之，應趁著拉回修正之際，擇機加碼；或分批布局全球股票型基金，以分散波動風險。

(工商 )