即將步入年末，今年以來全球各股市表現甚佳，受益資金寬鬆效應，MSCI全球股票指數漲幅達14.08％，而滬深300指數上漲25.17％。投信法人指出，由於大陸疫情先行回穩，經濟漸上軌道，製造業PMI已經連續9個月位處景氣擴張區，最新11月數值52.1，更為今年高點，為A股基本面提供良好基礎。

展望明年，兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示，大陸GDP雖在今年一季度創下-6.8％的歷史新低紀錄，但二季度迅速彈回正至3.2％，預估今年GDP成長率約2％，2021年更有機會超過8％，展現十足的經濟韌性。

經濟回升情況也反映於股市，陸股總市值已經接近80兆元人民幣，穩居全球第二位，遠超第三位的東京股市。

優異的經濟基本面，加上持續放寬的投資限制，預期未來外資將持續加碼陸股，與消費相關的白酒、家電等族群，受益於龐大內需市場，將是外資持續鎖定的方向。

由於上海、深圳掛牌的A股超過3,800檔，業績高低、素質差異甚大，以A股基金參與大陸股市，投資風險可降低。

目前投信投顧公會分類為大陸A股的國內基金共13檔，截至11月30日績效排名，兆豐國際中國內需A股基金6個月、1年及今年以來期間的報酬率高達42.40％、52.48％、42.67％，可說是對陸股有興趣的投資者不錯的選擇。

黃家慶指出，大陸消費板塊，短期可期待雙12購物節熱潮，中期則有農曆新年採辦年貨、送禮商機，長期受益於十四五規劃以內循環大消費為基礎的政策紅利，投資大陸相關消費基金，有機會在低利環境下，獲取較高的勝算。

(工商 )