台灣56年來首度無颱風侵襲，雖然北北基宜近期屢發大雨特報，但今年冬雨只嘉惠北部水庫，中南部水庫仍然告急，包括明德、德基、烏山頭、曾文、霧社5水庫，水位均已低於上次大旱初始、也就是來到2015年3月19日時的水位，使得水情受到嚴峻考驗！

根據《自由時報》報導，冬雨綿綿，受東北季風影響近1週全台冷涼，北北基宜降雨不斷，氣象局屢發大雨特報，甚至也造成鐵路因土石坍方受阻，不過中南部地區卻深受旱災之苦，包括明德、德基、烏山頭、曾文、霧社5水庫，多個水庫水位已低於2015年的旱災危機。

2015年台灣出現旱災缺水危機，當年3月19日旱災中央災害應變中心宣布，桃園市及新北市，包括板新和林口地區，將實施「供水5天、停水2天」之第三階段限水措施。時隔5年，今年西北太平洋生成22個颱風全都閃過台灣，首見汛期無颱，也面臨缺水危機，先前桃竹苗台中嘉南等地亮起黃燈，實施減壓供水，桃竹苗今年2期稻作也被迫停灌。所幸北台灣受惠近期冬雨，北部各大水庫不斷進帳，不至於太擔心；但中南部水情仍然告急！

水利署11月已預先發布枯旱預警圖，提醒相關縣市做好準備。（圖／翻攝自水利署網站）

像是台中德基水庫為35.95%，當時為49.4%；霧社水庫目前為13.42%，當時為22.22%；曾文水庫目前為22.18％，當時為22.2%，與2015年3月19日的水位相比都低，差距大多在10%之內。

由於今年缺水，加上每年11月到隔年5月是枯水期，不少縣市已開始備戰，包括桃園、新竹、苗栗、台中、彰化北部地區、嘉義和台南都進行減壓供水，水利署除了呼籲各界節約用水，3日起也把握降雨雲系通過石門水庫集水區的機會「開源」，委由中科院施放國產高空焰彈增雨，期盼為集水區增加降雨量。

水利署表示，目前「人工增雨服務團」每天24小時觀測天候環境、分析雲層厚度，掌握適合人工增雨的氣象條件向老天多要些水，同時也與氣象局、國防部等單位保持聯繫，增加各集水區的蓄水量。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)