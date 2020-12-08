取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

政府明年開放美國萊豬進口，美國總統當選人拜登卻表示不會簽新的貿易協議，引發疑慮。蔡英文總統今天表示，台美關係正在穩定發展，開放美豬是為了國家整體的最大利益。

美國總統當選人拜登日前指出，在美國國內環境獲得強化前，他不會跟任何人簽署任何新的貿易協議。網友質疑萊豬「白吞了」，並預告國內養豬產業將面臨危機。

蔡英文今晚在臉書一連貼上四張澄清圖卡，說明台美關係穩定發展；日、韓等國也進口含萊劑肉品，都一樣遵照CODEX國際標準；解決美豬問題，不因美國政權移轉而改變。並強調，台灣宣布開放美豬，獲得美國兩大黨積極回應，為台美關係發展移除障礙，還說深化台美關係，打開台灣全球經貿活路。

蔡英文表示，這陣子真的很多假訊息，有些針對國防，有些針對防疫，當然也有許多是針對美豬美牛議題。她必須指出，假訊息傷害豬農、影響台灣對外的經貿關係，更會破壞人與人之間的信任，無論如何都必須加以澄清。而對抗假訊息最好的方式，就是說出真相，提供正確的資訊。

蔡英文強調，台美關係正在穩定發展，開放美豬為了國家整體的最大利益。「我們一定也會盡最大的努力，把關風險，保障選擇自由，保護豬農生計」。

(中時 )