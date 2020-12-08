54歲香港女星李若彤，1995年在古天樂版《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角走紅，近日更在新書《好好過》中，揭密昔日與富商郭應泉的10年戀情。她坦言自己在這段戀情中愛的相當委屈求全，幾乎每年都會被對方提分手，每次都是她極力挽回，然而最終這段感情還是以分手告終。

李若彤在新書中回憶當初與大她20歲商人郭應泉的10年戀情，因為她是朝著婚姻目標而前進，因此在與郭應泉的交往中，她總是會按照對方提出要求或喜好去行事，「他不希望我拍戲，我就停掉工作，一度從所有人眼前消失；他不喜歡我塗顏色鮮艷的指甲油，我就乾脆不塗；他希望我能穿的成熟一點，我就果斷放棄了自己喜歡的打扮。」連對方拒見她的父母時，李若彤都能為對方想出一堆理由。

李若彤回憶當戀情公開時，外頭眾說紛紜，有人說郭應泉已婚，也有人認為她只是為了錢才交往，因此為了爭一口氣，李若彤寧願強忍一切，也要向外界證明自己不是這樣的人。

只是李若彤在愛情中的委屈求全，依舊無法讓這段戀情有個完美結局。她坦言幾乎每年都會被對方提分手，而每一次都是她極力挽回。

李若彤在分手郭應泉後，整整花了4、5年的時間，才終於走出情傷，勇於展開新的人生。但她坦言自己也因此有了後遺症，「就是我很長一段時間很難與異性如常相處，內心中總有芥蒂。」而現在的李若彤，54歲身材容貌保養得宜，卻至今未婚。

(中時新聞網)