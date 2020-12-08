台南市警方派員到場戒護，不讓蘇大媽（著紅衣）阻撓事務官的執行。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

全台知名的「檢舉魔人」蘇大媽因積欠台南市中西區清水寺房租長達2年，2020年5月被清水寺提告，並要求強制搬走，但她卻故意將大批物品留在租處，企圖阻擋房東使用。台南地院經公告6個月後，8日前往蘇大媽原租處舉行遺留物拍賣會時，對方不僅提早1天先搬走大部分的個人物品，當天又返回租處對執行人員「大小聲」，執行官讓她搬走剩餘物品及完成拍賣程序後，再點交還給清水寺。

據查，蘇大媽拒絕搬走原租處的個人物品後，清水寺請求法院協助強制執行。台南地院民事執行處先公告6個月，再於今天法拍對方的遺留物。蘇大媽得知法院8日將法拍遺留物，7日即僱工將原租處的家用物及家具搬走。

法院司法事務官8日上午抵達蘇大媽原租處執行時，她又回到現場咆哮，轄區市警二分局也派員到場戒護，不讓蘇大媽阻撓事務官的執行；最後，事務官給蘇大媽10分鐘搬東西，她才上樓搬走板凳等物品。

司法事務官與員警上樓確認蘇大媽原租處還有15件個人物品後，決定依程序法拍，但因價值都不高，現場有人以4200元買走所有物品後，法院才順利淨空蘇大媽的原租處，並點交給清水寺。

據查，蘇大媽剩下的15件物品，全都是清水寺人員所買下，目的是希望趕快淨空房子。

(中時 )