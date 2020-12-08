艋舺青山王繞境廟會，6日是活動最後一天，但後續話題仍持續延燒，除了連續幾天鞭炮聲轟炸到半夜，附近居民受不了噪音打爆市民專線1999，位於萬華火車站旁邊飯店裡的活春宮，也成為火熱議題，現在該對男女還「紅到國外」，登上外媒新聞首頁。

廟會繞境最後一天晚上，迎神隊伍經過萬華車站的飯店前面時，有信徒發現飯店房裡有一對男女，直接打開窗簾，在玻璃前面呈現跪姿激烈啪啪，由於現場民眾相當多，許多人直擊活春宮，更是錄下影片在網路瘋傳。

活春宮登上《太陽報》(圖片截自The Sun)

這對男女事蹟登上英國媒體《太陽報》（The Sun）首頁，用兩人在窗邊激戰的照片當首圖，報導內容則描述，「這對辦事的情侶，故意把室內的燈都打開，讓遶境民眾欣賞他們愛的撞擊秀」，其中也放上路邊許多民眾，拿出手機錄影的照片。

上次台灣登上《太陽報》，內容是肺炎防疫罰10萬的報導，活春宮事件也被笑虧「另類台灣之光」。此事後續由於許多民眾檢舉，警方已經要求飯店提供入住名單，並透過影片對比房間，希望可以找到這對男女。

(中時新聞網)