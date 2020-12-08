香港25歲土木工程師吳欣鍵，不滿升讀大學的女友參加迎新營且提出分手，不僅以性愛片作威脅圖迫女友就範，之後更在巴士上狂砍她33刀致死。吳欣鍵好友曾昭銘表示，事發那天，吳曾發訊息給他，約他那天去吃晚飯，但曾並無即時回覆，到他回覆時，已經是案發之後的一小時，曾昭銘坦言當時因為忙碌遲了回覆，現時回想起來，那個訊息其實是求救信號，他坦言，對於沒有回覆吳欣鍵的訊息感到「後悔一世」。

香港巴士上殺女友一案震驚香港社會，兇手吳欣鍵的好友曾昭銘坦言，事發當天，吳曾約他去吃晚飯，但他並無即時回覆，到他回覆時，已經是案發之後的一小時，曾昭銘坦言，當時因為忙碌遲了回覆，現時回想起來，那個訊息其實是求救信號。他坦言，對於沒有回覆吳欣鍵的訊息感到「後悔一世」，對於是否應該擔任控方證人出庭一事他內心其實亦經一番掙扎，那日出庭時都不敢看吳欣鍵。

曾昭銘說，吳欣鍵確是控制慾很強的人，他稱確實曾聽過被告訴說過死者Annie(李倩姮)要去大學迎新營一事，並為此感到不開心，更怪責對方不通知他。

曾昭銘說，吳欣鍵會要求女朋友回報行程，參加活動、群組都要跟他說，但他不知道他竟會在女友手機裝追蹤程式。

曾昭銘坦言勸過吳欣鍵注意其控制慾，但他過往並沒有見過吳欣鍵情緒失控的時候。

(中時 )