5月撞死人時韓賜村臉書遭洗版，當下無回應，卻在上月初突然一一回覆反嗆網友。(圖／韓賜村臉書)

韓賜村撞死人後沉寂近半年，突在上月初爆氣，一一回覆反嗆網友，甚至詛咒網友出車禍。(圖／韓賜村臉書)

不少網友痛批「撞死人還這態度，沒救了」、「風頭過了，沒在怕了嗎」。(圖／韓賜村臉書)

韓賜村痛罵網友「沒有社會貢獻」。(圖／韓賜村臉書)

韓賜村撞死騎士，卻在上月初突然一一回嗆網友，更怪家屬延誤就醫，遭檢方認定毫無悔意，請求取消緩刑。(圖／韓賜村臉書)

高雄市民進黨議會團總召韓賜村昔闖紅燈撞死無辜騎士，如今又傳出幫女竊賊關說還施壓店家，遭網友砲轟。實際一看其臉書，韓賜村不僅沒對車禍表達歉意，反詛咒並開酸留言痛批的網友，讓人傻眼。

韓賜村今年5月闖紅燈撞死55歲騎士，還連帶造成騎士妻子悲痛欲絕，墜樓輕生。但韓至今矢口否認闖紅燈，堅稱紅綠燈「有時差」，不但指控喪命騎士也闖紅燈，更質疑家屬延誤就醫與騎士有車禍舊傷可能才是真正死因，辯「若我闖的是紅燈，當時就不會只撞到死者一台車而已」。種種說法讓檢方直搖頭，認為韓賜村毫無悔意，要求取消緩刑。

車禍發生當下，不少網友灌爆韓賜村臉書，當時韓賜村並無回應，但到了上月(11月)初，韓賜村突然一一反擊網友，不但嗆「你們毫無社會貢獻」、「不要沒事找事做，社會需要生產力」、「沒大頭貼沒臉見人嗎，你們要勇敢度過」、「沒事也要有知識，努力就會夢想成真，不要怨天怨地的找點事情做吧」、「你也像點人，說些人話好嗎」，更詛咒網友「有一天你家人出車禍，你就能感受到了，或許我還能幫你服務」。

網友看到也怒回：「原來闖紅燈撞死人叫做社會貢獻」、「幫竊賊關說，好有社會貢獻啊」、「看風頭過了沒在怕了，開始嗆人了嗎」、「顏色對了果然什麼都對了」、「撞死人還能留任總召，民進黨真的很棒」、「鬧人命了還詛咒網友，這議員厲害了」、「撞死人無事，施壓關說、民進黨議員好大喔！在高雄做威做福」。

事實上韓賜村爭議早就不斷，2011年擔任市議員期間，邀約友人投資林園區土地，卻私吞1000萬支票為己用，2019年遭高雄地院依侵占罪判2年、緩刑5年確定，卻又在隔年5月闖紅燈撞死無辜騎士，不過此事似乎不影響韓賜村仕途，10月初獲得民進黨強力慰留，留任高雄市黨團總召職務，如今再度爆出為現行犯關說，爭議不斷讓人直搖頭。而關於韓賜村車禍官司，法院將於後天(10日)正式宣判。

(中時新聞網)