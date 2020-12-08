立委周春米8日於立院針對恆春半島的觀光和交通建設質詢行政院長蘇貞昌，並點名恆春觀光鐵道及屏南快速道路等建設，蘇揆當面表示「沒有贊成」；周春米晚間透過臉書表示，為屏東爭取交通建設，從來就不是件輕鬆的事，常常被質疑經濟效益不足，有時氣餒、有時悲憤，但強調還是勇往直前，繼續為屏東發聲，為鄉親請命。

周春米指出，蘇揆在不同意兩項建設同時，曾進一步詢問，如果鐵道不做，快速公路又有疑慮，那對屏東南部交通的改善要有完整規劃，不能原地踏步，不能棄置不管！蘇蘇貞昌當場承諾會盡快提出全面的改善計畫。

針對此議題，立委鍾佳濱則直接提出4項建議，首先，屏南應享有「醫學中心」級的服務。鍾認為，目前恆春旅遊醫院僅有一般門診，一旦遇上急重症病患就必須後送到高雄，未來恆春旅遊醫院新大樓蓋好後，希望蘇院長能支持讓「心導管」、「高壓氧」、「電腦斷層」及「核磁共振設備」等因應急重症病患的設備能一次到位，向醫學中心看齊。

此外，單有設備並不夠，過去屏南醫療人力不論質、量都仍有所不足，還需要有專科專精的醫師才能應付這些醫療需求，因此，也必須建立起與高雄、屏東各醫學中心的醫師輪調支援制度。

第二，屏南需要建立完善的大眾運輸系統。屏鵝公路平日交通順暢，但每逢假日就會塞車，最主要的原因是來訪墾丁遊客多半駕駛自小客車。因此，建議蘇貞昌與交通部長林佳龍，重新盤點屏南地區觀光交通需求，建立平價實惠且完善的大眾運輸系統，讓屏鵝公路讓給觀光巴士接駁，自然就能減緩交通壅塞問題。

第三，屏南觀光休閒設施等級要提升。過去，我們不斷追求到訪恆春、墾丁的遊客量，但現在或許該改變策略，轉而提升來訪遊客品質，讓每一個到屏南遊玩的遊客，都能進行深度旅遊、增加每次旅遊消費額。

目前，我們有許多媲美國際一流品質的觀光飯店、民宿，但各個觀光景點的公共服務設施，卻不一定能夠比肩國際水準。因此，必須挹注資源去強化公部門服務設施的等級，像是發展更精緻旅遊解說資源、修繕或增設觀光步道等。

最後，墾丁國家公園管理處的定位需要重新思考。30年前墾丁國家公園成立時，墾管處的主要目標是執行國家公園的生態保育工作，但隨著時間推移，墾丁觀光旅遊需求越來越強烈，也連帶著要求墾管處要有所作為，使得夾在「生態保育」與「觀光發展」兩個目標間的墾管處動輒得咎。而正值行政院組織改造的時間點，不僅觀光局要升格觀光署，內政部也將新設國家公園署，賦予各個國家公園管理處更大的權責。

因此，建請蘇貞昌在推動組織改造時，也能聯合未來的觀光署、國家公園署一同重新檢討墾丁國家公園管理處的定位與角色，在生態復育與觀光發展之間，找到一條平衡的道路。

(中時 )