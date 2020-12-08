行政院長蘇貞昌傍晚視察中央流行疫情指揮中心，針對即將跨年，蘇揆特別指示，各部會一定要落實秋冬防疫專案，不能掉以輕心、功虧一簣。另外，蘇揆也責任勞動部、內政部、移民署及交通相關單位對境外入境要嚴予要求，防止移工入境逃跑，形成防疫破口。

蘇揆表示，過去這10天，境外移入超過60例，而且還有一進來就逃跑的移工，這種情形一點都不能大意，更不敢掉以輕心，再過20天就要跨年，跨年的活動都是以萬為單位，有些好幾萬甚至幾十萬，要辦大的跨年活動，全世界沒有這樣的。

他並提醒，12月起實施的秋冬專案，要求全國一定要加緊防疫，這一點請各部會務必要做到，要讓全國同胞知道成果得來不易，但可能功虧一簣，國人同胞務必提高警覺，得不來易的成果絕不能因為鬆懈而功虧一簣，所以特別要求各部會務必在緊接而來的種種活動裡，同樣要照指揮中心所定的秋冬專案務必做到。

境外移入部分，既然發生逃跑的狀況，勞動部及內政部、移民署及交通相關單位對境外入境要嚴予要求，強制隔離集中檢疫及自主管理，否則令人不能安心；移工進來如果發生逃跑，雇主要有立即通報的責任，仲介公司也要負相關責任，務必邊境風險嚴管，社區的安全、地方醫療院所通報也要做到。

(中時 )